Ряд общегосударственных налогов могут отдать местным бюджетам

Министерство финансов разработало ряд предложений по внесению изменений в бюджетное и налоговое законодательство в части децентрализации финансов для укрепления материальной и финансовой основы местного самоуправления, сообщается на сайте министерства.

«Повышение финансовой самостоятельности местных органов власти будет обеспечиваться путем закрепления за местными бюджетами стабильных доходных источников, в том числе за счет перераспределения отдельных общегосударственных налогов и сборов», - говорится в сообщении.

Параллельно Минфин предлагает расширить полномочия местных органов власти по финансированию расходов за счет передачи на финансирование местных бюджетов ряда государственных учреждений отраслей бюджетной сферы и отдельных централизованных расходов.

Помимо этого, Минфин предлагает радикальные изменения в трансфертной политике. В частности, планируется предоставлять местным бюджетам такие новые виды трансфертов, как медицинские и образовательные субвенции.

«Внедрение новой модели межбюджетных отношений не предусматривает потерь местных бюджетов, а будет способствовать расширению прав органов местного самоуправления и оптимальному распределению расходных полномочий», - отмечается в сообщении.

По информации Минфина, бюджетные новации предварительно одобрены на совещании у премьер-министра Украины Арсения Яценюка при участии вице-премьер-министра Владимира Гройсмана, министров отраслевых министерств, представителей Администрации президента, парламентского бюджетного комитета парламента и Ассоциации городов Украины. В настоящее время осуществляется обработка и согласование предложений с заинтересованными центральными органами исполнительной власти.

Также сообщается, что механизм реализации новой модели будет осуществляться в пределах сводного бюджета страны. Внедрение предложенных новаций требует внесения изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины, ряд отраслевых законов и подзаконных нормативно-правовых актов.

Как сообщал УНИАН, реформа местного самоуправления началась в марте 2014 года, когда в правительстве была представлена концепция изменений по децентрализации власти и расширению полномочий местного самоуправления.

В рамках реформы регионам будет предоставлено больше возможностей принимать решения на местном уровне, управлять здравоохранением, коммунальным хозяйством, образованием, гуманитарной сферой и прочее.

Планируется сформировать пакет инструментов финансового характера, которые позволят регионам зарабатывать деньги и часть из них оставлять на местах.