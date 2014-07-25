Доллар на межбанке взлетел до 11,95 грн

В пятницу, 25 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7500/11,8400, к 12:00 цены выросли до 11,8400/11,9000. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 11,9000/11,9500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,8190/15,9425, к 12:00 цены ушли вверх до 15,9190/16,0040. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 15,9985/16,0700.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3352/0,3378, к 12:00 цены поднялись до 0,3372/0,3393. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3372/0,3396.