В Кабмине обещают профинансировать армию независимо от результатов голосования в Раде

Министерство финансов Украины обещает продолжать бесперебойное финансирование армии, независимо от принятия Верховной Радой изменений в госбюджет и налоговое законодательство, о чем сообщил заместитель министра финансов Украины Владимир Матвийчук на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

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«Поверьте, что это не эмоции были. Мы еще не использовали 5 млрд грн из резерва, как я говорил, но под них проведены тендеры, это уже целевые средства. А нам в августе надо покупать топливо... это была не эмоция, а переживания за конечный результат», - сказал Матвийчук, отвечая на вопрос, действительно ли в казне нет средств для финансирования армии, о чем вчера заявил в Верховной Раде премьер-министр Украины Арсений Яценюк, либо это были эмоции.

Замминистра напомнил, что правительство подало в Верховную Раду проект изменений в налоговое законодательство и госбюджет. «Мы надеемся, что Верховная Рада примет эти изменения. Или если даже не примет, я подпишу документы в нарушение законодательства, но обеспечу финансирование армии», - подчеркнул он.