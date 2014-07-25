В Кабмине ожидают, что курс гривни останется на том же уровне

Министерство экономического развития и торговли не ожидает резкого снижения курса гривни и рассчитывает, что очередной транш кредита Международного валютного фонда стабилизирует ситуацию на валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием Кабинета министров 25 июля сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта.

«Что касается курса гривни, вообще это сфера Национального банка, и нам кажется, что девальвационные ожидания были сформированы предыдущей ситуацией на валютном рынке», - сказал он.

«Курс серьезно снижаться не будет, останется на том же уровне. Мы надеемся, что все будет хорошо с МВФ, мы получим еще один транш, и это стабилизирует ситуацию», - добавил Максюта.

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Как сообщал УНИАН, ранее Максюта заявил, что по итогам первого полугодия 2014 года девальвация гривни составила более 47%, что оказало существенное влияние на рост инфляции.

В пятницу, 25 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились в покупке на 6 копеек, в продаже – на 5 копеек и установились на уровне 11,9000/11,9500 грн/долл. против 11,8400/11,9000 грн/долл. на 12:00.