В Украине могут ввести «военный» налог в размере 1,5% зарплаты

Министерство финансов Украины допускает введение военного налога в размере 1,5% заработной платы наемного работника, о чем сообщил заместитель министра финансов Украины Владимир Матвийчук на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

Замминистра отметил, что у министерства есть ресурсы для финансирования дополнительных расходов на оборону и среди дополнительных источников средств рассматриваются сокращение расходов на содержание органов власти и введение специального «военного» налога.

«Мы согласились с предложениями народных депутатов о том, чтобы внедрить такой специальный, можно сказать, «военный» налог в размере 1,5% зарплаты до конца года», - сказал он.

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По словам Матвийчука, такой шаг позволит аккумулировать 2,9 млрд грн, что станет одной из мер для обеспечения финансирования обороны, а платить налог будут все наемные работники. «И вы будете платить этот налог», - добавил он.