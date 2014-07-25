Усиление АТО потребует увеличения ее финансирования вдвое – Минфин

Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Владимир Матвийчук на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

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«В изменениях к госбюджету, которые поданы в Верховную Раду и которые, к сожалению, вчера не были рассмотрены, предусмотрено дополнительное выделение средств в сумме 9,1 млрд грн. Этот объем расходов определен, исходя из проведения антитеррористической операции в том масштабе, в котором она сейчас проходит. Если, не дай Бог, какие-то более широкомасштабные военные действия – эту цифру необходимо удвоить», - сказал Матвийчук.

Замминистра пояснил, что из запланированных 9,1 млрд грн 8 млрд грн предполагается использовать непосредственно на проведение АТО, а 1,1 млрд грн – на подготовку к зимнему периоду, если операция затянется. «Кроме того, в этих расчетах уже заложены повышенные размеры выплат вознаграждения военным. По решению правительства такое вознаграждение повышено с 1 мая на 100%», - отметил он.

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По словам Матвийчука, на 21 июля из выделенных средств использовано 2,3 млрд грн, в то время как 5 млрд грн еще не освоены в связи со сложной процедурой проведения тендеров, но эти средства уже предварительно распределены и будут направлены на завершение АТО.

Как сообщал УНИАН, 24 июля Верховная Рада Украины провалила голосование за включение в повестку дня изменений в Налоговый кодекс, предполагающих увеличение поступлений в госбюджет. В результате председатель Верховной Рады Александр Турчинов не стал вносить в повестку дня законопроект об изменениях в госбюджет, назвав это бессмысленным без принятия изменений в налоговое законодательство.

Напомним, Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить поступления в госбюджет за счет увеличения налогов на пользование недрами и упразднения ряда льгот по НДС и налогу на прибыль, о чем говорится в законопроекте №4309а.

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Одновременно правительство предлагает парламенту внести изменения в госбюджет Украины на 2014 год и увеличить резервный фонд для укрепления обороноспособности страны и обеспечения восстановления разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях на 16,9 млрд грн.

Законопроекты о внесении изменений в госбюджет и налоговое законодательство могут быть повторно внесены в парламент во вторник, 29 июля, о чем заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Александр Данилюк. По его словам, это законопроекты, которые нужны сейчас стране и являются требованиями МВФ.