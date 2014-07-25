Дефицит платежного баланса Украины за полгода составил $4,231 млрд

По оперативным данным НБУ, в июне 2014 года сальдо сводного платежного баланса снова стало отрицательным (после впервые с начала года положительного сальдо в 1 млрд долл. в мае) и составило 735 млн грн.

В июне дефицит текущего счета сократился до 424 млн долл. (с учетом цены импорта газа из России для «Нафтогаза» с апреля 2014 года на уровне фактической цены за I квартал в 268,5 долл. за тыс. кубометров) по сравнению с дефицитом в 773 млн долл. в июне 2013 года. Основной причиной сокращения показателя Нацбанк называет продолжительное сокращение неэнергетического импорта товаров (в июне на 27,8%) вследствие девальвации гривни и снижения внутреннего спроса.

В отличии от предыдущего месяца, в июне экспорт товаров сократился на 7,9% в годовом выражении, до 4,5 млрд долл. На сокращение экспорта повлияло сокращение экспорта зерновых на 23,3%, обусловленное низкими ценами на зерно в текущем году, сокращение экспорта машиностроения на 24,2%, химической продукции – 18,1%, по причине остановки производства на крупных предприятиях Донецкой и Луганской областей в связи с обострением ситуации в регионе. При этом экспорт металлургии вырос на 5,3% в годовом выражении из-за увеличения маржи для производителей вследствие девальвации.

Годовые темпы падения импорта товаров в июне ускорились до 17,5% с 4,7% в мае - до 4,9 млрд долл. Кроме девальвации, на сокращение импорта повлияла низкая экономическая активность, уменьшение негосударственного финансирования и ухудшение финансовых результатов предприятий на фоне низкой кредитной активности. Импорт продукции машиностроения сократился на 39,4%, химической продукции – на 21%, промышленных товаров – на 28,6%

Дефицит финансового счета в июне составил 660 млн долл. и был обусловлен погашением евробондов на 1 млрд долл., выпущенных в 2012 году. Профицит капитального счета составил 349 млн долл., благодаря полученной от ЕС макрофинансовой помощи на 340 млн долл.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в июне составил 214 млн долл. и был практически полностью направлен в реальный сектор.

В июне впервые с октября 2013 года наблюдалось сокращение наличной валюты вне банков на 207 млн долл., что обусловлено как сезонными факторами, так и возрождением доверия к национальной валюте.

Читайте такжеВ Кабмине ожидают, что курс гривни останется на том же уровне

В июне Украина провела очередные плановые погашения кредита МВФ на 193 млн долл. По состоянию на 1 июля объем международных резервов снизился до 17,1 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущих периодов на 2,5 месяца.

Как сообщал УНИАН, сводный платежный баланс Украины в январе-мае 2014 года сведен с дефицитом в 3,496 млрд долл. США против профицита в 3,262 млрд долл. США годом ранее, в мае 2014 года сальдо сводного платежного баланса, без учета показателей временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, впервые с начала года стало положительным и составило 1 млрд долл. благодаря внешнему финансированию правительства и низкому дефициту текущего счета.

Сводный платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как за 2012 год платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.