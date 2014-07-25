Минфин: Расходы на оборону в этом году на 40% превысят прошлогодние

Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Владимир Матвийчук на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеУсиление АТО потребует увеличения ее финансирования вдвое – Минфин

«Если взять плановые расходы, уже выделенные средства из резервного фонда и средства в 9,1 млрд грн, которые мы предусмотрели в проекте изменений к госбюджету, общие расходы на оборону и на безопасность государства в этом году составят 63,4 млрд грн, или на 18,1 млрд грн больше против 2013 года, или на 40% больше», - сказал Матвийчук.