Глава НБУ Гонтарева в 2013 году задекларировала 3,9 млн гривень дохода

В частности, в прошлом году глава НБУ получила заработную плату, другие выплаты и вознаграждения в размере 1,018 млн грн, а также доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества – 541,8 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 2,285 млн грн, доход от передачи в аренду имущества – 8,05 тыс. грн.

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Кроме того, согласно сообщению, в собственности, в аренде или ином праве пользования у Гонтаревой находится земельный участок общей площадью 900 кв. м, жилой дом площадью 250 кв. м, квартира площадью 106 кв. м, легковые автомобили Infinity FX35 – 2007 года выпуска, Porsche Panamera – 2012 года выпуска, Porsche Cayenne – 2013 года выпуска, купленный за 870,89 тыс. грн.

Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях главы НБУ составила 8,25 млн грн.

Затраты на содержание имущества Гонтаревой составили 120 тыс. грн, другие затраты - 250 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с поста главы Национального банка Украины и назначение на этот пост Валерии Гонтаревой. Экс-глава Национального банка Украины Степан Кубив в 2013 году задекларировал 1,052 млн грн совокупного дохода.