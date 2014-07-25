Минэкономразвития: рост ВВП Украины в 2015 году может составить 2%, инфляция - 9,8%

Министерство экономического развития Украины рассматривает два сценария развития экономики Украины в 2015 году и прогнозирует незначительный рост экономики на уровне от 0,3% до 2%, а также инфляцию на уровне 8,7-9,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

«Есть два сценария, они предполагают восстановление положительной динамики роста ВВП в 2015 году. Мы рассматриваем два этапа – стабилизация ситуации с потерей экономического роста, а со следующего года мы предполагаем экономический рост, – сказал Максюта. – По обоим сценариям он небольшой. По одному сценарию это 0,3%, по другому – 2%. Разница – в глубине реформ, в ситуации на газовом рынке, в торговой сфере с Россией и ЕС. Предполагается ослабление инфляции до 8,7% и 9,8% по соответствующим сценариям».

В то же время Максюта отметил, что даже самые оптимистичные оценки не являются достаточными для преодоления кризисных явлений. «К сожалению, тот рост, который я назвал, для нас недостаточный и он не дает нам возможности быстро преодолеть те явления, которые мы переживаем. Мы ищем пути ускорения экономического роста. Мы видим их в том, чтобы создать условия для бизнеса и сокращения барьеров для бизнеса, и в поисках ресурсов для привлечения инвесторов и доноров в Украину», – подчеркнул Максюта.

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Он также сообщил, что Минэкономразвития рассчитывает до конца года провести донорскую конференцию, на которой будет изложен план развития Украины до 2016 года. «Мы рассчитываем, что в текущем году мы сможем провести инвестиционно-донорскую конференцию, на которой мы хотели бы представить видение развития Украины на 2014 – 2016 годы», – сказал Максюта.

Ранее Максюта сообщил, что в первом полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года спад ВВП составил 3%, инфляция – 11,6%. До конца года снижение ВВП составит 6%, инфляция – 19%. Официальный курс гривни за указанный период девальвировал более чем на 47%.