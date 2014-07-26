Глава МИД Германии требует немедленных санкций против России

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за скорейшее введение экономических санкций против Российской Федерации, учитывая политику Москвы в отношении Украины.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которая вышла в субботу, 26 июля, сообщает «Немецкая волна».

«После смерти почти 300 невинных людей во время падения самолета MH17 и недостойных действий мародерской военщины на месте катастрофы поведение России не оставляет нам другого выбора», - сообщил министр.

По словам Штайнмайера, в Брюсселе сегодня уже полным ходом идет подготовительная работа к "переходу к секторальным мерам" Евросоюза против Москвы.

Читайте такжеЕБРР останавливает новые проекты в России

Министр также напомнил о расширении списка лиц, причастных к событиям в Украине, в отношении которых ЕС применил штрафные меры в виде блокирования счетов и запрета на въезд.

«Мы остаемся верными нашему курсу: разумно выписанные и совместным решением принятые меры Европы с целью повышения давления и готовность к серьезному разговору с Россией», - сказал Штайнмайер в интервью изданию.