Fitch подтвердило негативный прогноз по рейтингам России из-за санкций

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и местной валюте на уровне "ВВВ", упомянув об "ухудшающейся" ситуации на востоке Украины, которая привела к обострению отношений РФ с Европейским союзом и США.

Прогноз изменения рейтингов - негативный, сообщает Reuters.

В середине июля США, критикующие Россию за дестабилизацию обстановки на востоке Украины и помощь сепаратистам, ужесточили введенные против нее санкции, распространив их действие на крупнейшую нефтяную компанию РФ "Роснефть", второй по величине производитель газа "Новатэк" и третий по величине банк - "Газпромбанк".

Fitch считает, что события 17 июля приведут к расширению санкций со стороны США и ЕС. В тот день на востоке Украины разбился малайзийский авиалайнер, на борту которого находились около 300 человек. Вашингтон считает, что лайнер был сбит с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами. В пятницу представитель Белого дома заявил, что "Путин и русские виновны в этой трагедии".

Россия отвергает обвинения в свой адрес.

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"Это окажет давление на приток капитала в Россию и способно привести к увеличению оттока капитала, оказав понижательное давление на резервы и рост", - говорится в сообщении Fitch.