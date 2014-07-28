Москва недовольна отказом ЕБРР финансировать новые проекты в России

Приостановка финансирования новых проектов Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в России противоречит целям международных институтов развития. Как говорится в официальном сообщении Минэкономразвития (МЭР) РФ, такое мнение высказал глава ведомства, управляющий от Российской Федерации в ЕБРР, Алексей Улюкаев в ходе встречи с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, пишет ИТАР-ТАСС.

В ходе встречи обсуждалось решение совета директоров ЕБРР о "временной приостановке" финансирования новых проектов банка в России, инициированное акционерами банка от ЕС на основе антироссийских санкционных инструкций Европейского совета.

"Алексей Улюкаев поставил ряд вопросов в отношении легитимности принятого решения и отметил риски для банка, связанные с его практической реализацией. На эти вопросы российская сторона рассчитывает получить однозначные ответы со стороны менеджмента ЕБРР", - говорится в сообщении МЭР.

Российская сторона убеждена, что "подобные действия носят неконструктивный характер и противоречат целям международных институтов развития". "Они могут нанести серьезный ущерб самому банку, клиентам, а также долгосрочным интересам всех его акционеров", - заявили в МЭР.

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти заверил российскую сторону, что ответы на поставленные вопросы будут даны в самое ближайшее время.

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Как сообщал УНИАН, большинство представителей совета директоров Европейского банка реконструкции и развития, включая все государства – члены ЕС, а также несколько государств, не входящих в ЕС, дали четкие распоряжения руководству ЕБРР относительно невозможности осуществления новых инвестиций в Российской Федерации в ближайшее время.

При этом ЕБРР обещает продолжать управление действующим портфелем проектов и поддерживать отношения с клиентами в России, а также сохранить физическое присутствие в стране.