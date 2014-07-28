Доллар на межбанке вернулся к 12 гривням
10:22, 28 июля 2014Финансы
0
Гривня стремительно падает уже два дня подряд.
Доллар снова стоит 12 грн / Фото УНИАН
В понедельник, 28 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок до 11,8500/12,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне ушли вверх до 15,9215/16,1255.
Цены на российскую валюту поднялись до 0,3351/0,3393.
Читайте такжеВ Кабмине ожидают, что курс гривни останется на том же уровне
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,9000/11,9500.
Рынок евро-гривня закрылся котировками 15,9985/16,0700.
Рублевый рынок закрылся на уровне 0,3372/0,3396.
Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter