Доллар на межбанке вернулся к 12 гривням

В понедельник, 28 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок до 11,8500/12,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 15,9215/16,1255.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3351/0,3393.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,9000/11,9500.

Рынок евро-гривня закрылся котировками 15,9985/16,0700.

Рублевый рынок закрылся на уровне 0,3372/0,3396.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.