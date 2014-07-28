Доллар на межбанке вернулся к 12 гривням

10:22, 28 июля 2014
Финансы
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Гривня стремительно падает уже два дня подряд.

Доллар снова стоит 12 грн / Фото УНИАН

В понедельник, 28 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок до 11,8500/12,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 15,9215/16,1255. 

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3351/0,3393. 

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,9000/11,9500. 

Рынок евро-гривня закрылся котировками 15,9985/16,0700.

Рублевый рынок закрылся на уровне 0,3372/0,3396. 

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил. 

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