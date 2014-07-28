Гривня возглавила рейтинг самых недооцененных валют мира - исследование

Украинская гривня возглавила рейтинг стран мира с самой недооцененной национальной валютой, о чем свидетельствуют данные индекса «Биг Мак» (The Big Mac index) журнала The Economist за июль 2014 года.

В соответствии с индексом, национальная валюта Украины недооценена на 66,1% по отношению к доллару США и на 67,2% - по отношению к евро. Предполагаемая стоимость доллара к гривне, согласно данным исследования, должна составлять 3,96 грн/долл. при действующей стоимости 11,69 грн/долл., по отношению к евро – 5,16 грн/евро при действующей стоимости 15,73 грн/евро.

По результатам исследования, в группу стран, национальные валюты которых недооценены на 50% и выше, помимо Украины, вошли Индия, Южная Африка, Египет, Малайзия, Гонконг и Индонезия.

Российская валюта, по данным исследования, недооценена на 46,7% по отношению к доллару и на 48,4% - по отношению к евро.

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Как сообщал УНИАН, согласно индексу «Биг Мак» (The Big Mac index) журнала The Economist за январь 2014 года, Украина попала в пятерку стран мира с самой недооцененной национальной валютой.

Big Mac Index рассчитывается журналом The Economist с 1986 года. Индекс основан на теории паритета покупательной способности и использует в качестве эталонной величины стоимость гамбургера в ресторанах сети быстрого питания McDonald's в разных странах мира. За основу берется цена "Биг Мака" в США, и если в какой-то стране он дешевле, то валюта этой страны считается недооцененной, соответственно, курс доллара в этой стране должен быть ниже.

Недооцененность национальных валют наиболее характерна для экспортно-ориентированных стран, к которым относится и Украина.

Напомним, что украинская гривня в первом полугодии обесценилась по отношению к доллару США почти на 50%, до 11,82 грн/долл. по официальному курсу на 30 июня, по сравнению с 7,9903 грн/долл. на начало года.