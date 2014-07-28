Доллар на межбанке поднялся уже до 12,15 грн

В понедельник, 28 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8500/12,0000, к 12:00 цены выросли до 11,9900/12,1500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,9215/16,1255, к 12:00 цены ушли вверх до 16,1090/16,3280.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3351/0,3393, к 12:00 цены поднялись до 0,3387/0,3436.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,9000/11,9500. Рынок евро-гривня закрылся котировками 15,9985/16,0700. Рублевый рынок закрылся на уровне 0,3372/0,3396.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.