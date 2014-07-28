Совет ЕС завтра рассмотрит вопрос о введении экономических санкций против России

Комитет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) во вторник, 29 июля, рассмотрит предложения Европейской комиссии по применению к России экономических санкций третьей фазы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге журналистам сообщил представитель Европейской Комиссии Джонатан Тодд.

Он напомнил, что в пятницу вечером было обнародовано соответствующее заявление президента ЕК Жозе Мануэля Баррозу, в котором он выразил надежду, что государства-члены ЕС примут предложения на этой неделе. „Комитет постоянных представителей обсудит эти предложения завтра, во вторник, 29 июля”, - сказал он.

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Представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич сообщила, что заседание Комитета постоянных представителей состоится и во второй половине понедельника, чтобы продолжить подготовку мер, предложенных ЕК в рамках мандата, предоставленного Советом ЕС в прошлый вторник. „Это наш приоритет. Работа продолжается. Но я не могу говорить о результате этого заседания”, - сказала она.

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Косьянчич также сказала, что продолжается также работа над внесением в список новых имен, которые подпадут под действие санкции на основании нового расширенного правового основания.

Как известно, предложения ЕК касаются всех четырех отраслей, которые были определены Европейским Советом, а именно: рынок капитала, секторы обороны, товаров двойного использования и чувствительных технологий, в том числе энергетический сектор.