Яценюк собирает внеочередное заседание Верховной Рады
14:12, 28 июля 2014Финансы
0
Кабинет министров собирает внеочередное заседание Рады.
Яценюк собирает заседание Рады / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины собирает в четверг, 31 июля, внеочередное заседание Верховной Рады.
Премьер-министр Арсений Яценюк призывает депутатов поддержать на внеочередном заседании ВР законопроекты о повышении налогов и реформировании ГТС.
Читайте такжеПравительство проводит закрытое заседание под председательством Яценюка
При этом глава правительства заявляет, что непринятие этих законов приведет к срыву программы сотрудничества с МВФ и ВБ.
Также Кабмин предлагает ввести временный военный сбор с физлиц в 1,5%.
Помимо этого, Яценюк предлагает выделить дополнительно на финансирование армии 9,1 млрд грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter