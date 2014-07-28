Яценюк собирает внеочередное заседание Верховной Рады

Кабинет министров Украины собирает в четверг, 31 июля, внеочередное заседание Верховной Рады.

Премьер-министр Арсений Яценюк призывает депутатов поддержать на внеочередном заседании ВР законопроекты о повышении налогов и реформировании ГТС.

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При этом глава правительства заявляет, что непринятие этих законов приведет к срыву программы сотрудничества с МВФ и ВБ.

Также Кабмин предлагает ввести временный военный сбор с физлиц в 1,5%.

Помимо этого, Яценюк предлагает выделить дополнительно на финансирование армии 9,1 млрд грн.