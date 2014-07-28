Правительство хочет выделить армии дополнительно 9,1 млрд гривень

Кабинет министров Украины предлагает изменения в государственный бюджет на 2014 год, которыми предусматривается выделение 9,1 млрд грн на дополнительное финансирование армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время брифинга.

«Мы предлагаем дополнительное финансирование для Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии и всех задействованных в АТО 9,1 млрд грн», - сказал он.

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