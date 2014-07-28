На восстановление восточных регионов могут выделить 3,3 млрд гривень

Кабинет министров Украины предлагает выделить 3,3 млрд грн на восстановление восточных регионов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на брифинге.

"Вторая статья расходов - восстановление востока Украины. Мы предлагали около 8 млрд, но после корректировки до конца текущего года мы предусматриваем сумму в размере 3,3 млрд грн на восстановление уничтоженной инфраструктуры востока", - сообщил он.

По словам Яценюка, необходимо думать не только о востоке, не нужно забывать о всей Украине.

"Есть все государство, которому также нужно помогать, поэтому отдельно миллиард гривен - на социально-экономическое развитие регионов будет в государственном бюджете Украины", - подчеркнул Яценюк.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на сложность экономической ситуации в стране и свертывание активности зарубежных инвесторов в ожидании ее стабилизации, правительство "изыскало возможность не уменьшать социальные расходы, не сокращать фактические размеры зарплат, не отправлять всех в неоплачиваемые отпуска, а оставить прежним уровень социального обеспечения".

Как сообщал УНИАН, 24 и 25 июля Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты (относительно усовершенствования отдельных положений) (№ 4309а), а также законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины (№ 4116а).

Сегодня, 28 июля, Яценюк заявил, чтоправительство повторно внесет в Верховную Раду все законопроекты, которые необходимы стране - относительно изменений в государственный бюджет и реформирования ГТС, и призывает депутатов поддержать их в четверг, 31 июля.