Яценюк предлагает ввести 1,5-процентный "военный" налог
14:56, 28 июля 2014Финансы
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Яценюк уточнил, что такой сбор с доходов будет действовать до конца текущего года.
REUTERS
Кабинет министров Украины предлагает ввести временный "военный" сбор с доходов физических лиц в размере 1,5%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время брифинга.
"Относительно еще одного временного налога - это "военный" сбор в размере 1,5% как дополнительный к налогу на доходы физических лиц", - сказал он.
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Яценюк уточнил, что такой сбор, в случае его введения, будет действовать до конца текущего года.
"Это только до конца текущего года. Эти полтора процента будут напрямую идти на финансирование Вооруженных сил", - сказал он.
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