Яценюк хочет запретить все виды проверок, кроме фискальной службы

Кабинет министров Украины предлагает запретить проведение всех видов проверок, кроме проверок Государственной фискальной службы, и тех, которые нуждаются в непосредственном решении правительства.

"Что касается разного рода контролирующих органов, кроме Государственной фискальной службы, у нас есть около 80 разного рода инспекций, контролирующих инспекций, учреждений... которые никаким положительным образом не влияют на развитие украинской экономики. Правительство предлагает запретить проведение всех видов проверок, кроме проверок Государственной фискальной службы, и тех проверок, которые нуждаются в непосредственном решении правительства", - отметил он.

Яценюк также подчеркнул, что на 70% сокращаются расходы на содержание всех контролирующих органов и инспекций.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и проводить проверки предприятий контролирующими органами, кроме налоговой службы, только с разрешения правительства или по заявке самого предприятия.

Такая инициатива закреплена в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 21 июля (№4308).