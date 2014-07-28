Ежегодно по НДС из бюджета крадут около 12 млрд гривень – Яценюк

Кабинет министров Украины вносит в парламент законопроект о введении специальных НДС-счетов для борьбы с «налоговыми ямами», с использованием которых в течение года из госбюджета воруется НДС на сумму около 12 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на брифинге.

Он сообщил, что правительство принимает меры для борьбы с «налоговыми ямами».

«В парламент вносится законопроект о введении специальных НДС-счетов. Оценочно, в течение года воруется из госбюджета НДС на сумму около 12 млрд грн, и это по самым скромным подсчетам. Это та модель, которая даст возможность всем честным налогоплательщикам как платить НДС, так и получать возмещение НДС», - сказал Яценюк.

Читайте такжеЯценюк рассказал, что нужно для ликвидации "налоговых ям"

Напомним, что по оценкам Министерства финансов, госбюджет с марта текущего года получил 13,5 млрд грн в результате ликвидации «налоговых ям».

По оценкам Миндоходов, в 2013 году теневой оборот «налоговых ям» составил более 300 млрд грн, а объем недополученных бюджетом средств – порядка 50-70 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины повторно вносит в парламент законопроекты по реформированию газотранспортной системы Украины, изменениям в госбюджет и налоговое законодательство, и призывает депутатов поддержать эти проекты на внеочередном заседании парламента в четверг, 31 июля.