Россия может потерять от санкций 100 млрд евро за два года

Потери российской экономики от расширенных санкций ЕС за два года составят около почти 100 млрд евро, сообщает источник EUobserver.

В 2014 году ущерб экономике РФ оценен в 23 млрд евро (1,5% ВВП), в 2015 году – в 75 млрд (4,8% ВВП).

В то же время ущерб для экономики ЕС от ограничения доступа к российскому рынку будет сопоставимым: 40 млрд евро в 2014 году (0,3% ВВП) и 50 млрд (0,4% ВВП) - в следующем.

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The Economist подсчитал, что суммарный ущерб от санкций для российских компаний может составить до триллиона долларов.