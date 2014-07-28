Россия может потерять от санкций 100 млрд евро за два года
17:50, 28 июля 2014Финансы
0
В 2014 году ущерб экономике РФ оценен в 23 млрд евро
Россия может потерять от санкций 100 млрд евро за два года / Фото УНИАН
Потери российской экономики от расширенных санкций ЕС за два года составят около почти 100 млрд евро, сообщает источник EUobserver.
В 2014 году ущерб экономике РФ оценен в 23 млрд евро (1,5% ВВП), в 2015 году – в 75 млрд (4,8% ВВП).
В то же время ущерб для экономики ЕС от ограничения доступа к российскому рынку будет сопоставимым: 40 млрд евро в 2014 году (0,3% ВВП) и 50 млрд (0,4% ВВП) - в следующем.
Читайте такжеСовет ЕС завтра рассмотрит вопрос о введении экономических санкций против России
The Economist подсчитал, что суммарный ущерб от санкций для российских компаний может составить до триллиона долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter