Аргентина пытается не допустить грозящего ей дефолта

Во вторник в Нью-Йорк направляется делегация министерства экономики, чтобы до 30 июля, когда истекает срок внесения платежей, найти выход из тупиковой ситуации с кредиторами, добивающимися 100-процентого погашения задолженности, сообщает ИТАР-ТАСС.

В противном случае Аргентину ждут технический дефолт и, как следствие, усиление инфляции, падение инвестиций, деловой активности и ограничение доступа к кредитам. Все это напрямую ударит по карману простых граждан, которые и так болезненно переживают резкий рост цен.

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Последствия технического дефолта, грозящего Аргентине, могут быть не столь плачевными, как в 2001 году, когда страна отказалась погашать долги по облигациям в размере $100 млрд, но, тем не менее, довольно болезненными для экономики, которая и так в последнее время переживает непростые времена.