Доллар на межбанке поднялся до 12,25 грн
10:25, 29 июля 2014Финансы
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Гривня продолжает снижаться на межбанковском рынке.
Доллар вырос уже до 12,25 грн / Фото УНИАН
Во вторник, 29 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 12,0500/12,2500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне ушли вверх до 16,181/16,4515.
Цены на российскую валюту поднялись до 0,3385/0,3441.
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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 12,1000/12,2000.
Рынок евро-гривня закрылся котировками 16,2580/16,3965.
Рублевый рынок закрылся на уровне 0,3418/0,3450.
Нацбанк в понедельник на рынок не выходил.
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