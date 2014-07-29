Доллар на межбанке поднялся до 12,25 грн

Во вторник, 29 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 12,0500/12,2500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 16,181/16,4515.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3385/0,3441.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 12,1000/12,2000.

Рынок евро-гривня закрылся котировками 16,2580/16,3965.

Рублевый рынок закрылся на уровне 0,3418/0,3450.

Нацбанк в понедельник на рынок не выходил.