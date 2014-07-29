Нацбанк ограничил выдачу гривни со счетов до 150 тысяч в сутки

Национальный банк Украины установил ограничение на выдачу банками наличной гривни через кассы и банкоматы до 150 тыс. гривень в сутки на одного клиента, с текущих и депозитных счетов клиентов.

Об этом говорится в постановлении регулятора от 28 июля №449, опубликованном на сайте регулятора, которым НБУ внес изменения в свое положение «Об урегулировании деятельности финансовых учреждений и проведение валютных операций».

Нацбанк оставил без изменений ограничения для банков по выдаче наличной гривни через кассы и банкоматы в пределах до 150 тыс. гривень в сутки на одного клиента.

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В то же время, ранее действие этой нормы не распространялось на получение наличности по текущим и депозитным счетам при условии их внесения наличными и в пределах внесенной наличными суммы.

Согласно постановлению, теперь эти ограничения не распространяются только на выдачу наличности на выплату зарплаты, пенсий, стипендий и других социальных выплат (кроме материальной помощи), а также на выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц.