Нацбанк отменил ограничения на переводы валюты за рубеж

Национальный банк Украины отменил ограничения на переводы иностранной валюты физических лиц за пределы Украины до 15 тыс. грн в месяц без подтверждающих документов и до 150 тыс. грн в месяц с подтверждающими документами.

Об этом говорится в постановлении от 28 июля №449, опубликованном на сайте НБУ, которым регулятор внес изменения в свое положение «Об урегулировании деятельности финансовых учреждений и проведение валютных операций».

Согласно постановлению, НБУ отменил норму, обязывающую банки осуществлять переводы валюты по поручению физлиц за пределы Украины без подтверждающих документов в пределах эквивалента 15 тыс. грн в месяц, а при наличии подтверждающих документов - в пределах 15 тыс. грн разово, но не более 150 тыс. грн в месяц.

Этим же постановлением Нацбанк исключил пункт, разрешающий банкам от своего имени покупать валюту на межбанковском валютном рынке для возврата средств по вкладам физлиц, если срок такого возврата наступил.

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Также регулятор отменил временно установленную нулевую ставку обязательного резервирования средств для банков по договорам о привлечении средств в иностранной валюте от нерезидентов на срок не более 183 календарных дня.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, т.е., сегодня, 29 июля.