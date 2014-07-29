ЕС определится с введением экономических санкций против России сегодня вечером

Об этом агентству УНИАН во вторник в Брюсселе сообщил европейский дипломат, говоря о возможных временных рамках заседания, которое началось в 9.30 в Брюсселе.

"Я предполагаю, что заседание будет длиться весь день. Вопрос (санкций в отношении России) - не менее. Давайте дождемся результатов”, - сказал он.

Как сообщалось ранее, во вторник ЕС должен принять санкции третьей, экономической фазы по отношению к России через ее дестабилизирующую роль в Украине.

Виток документа, который был подготовлен Европейской Комиссией с соответствующими предложениями, произошел на минувшей неделе. О сути предложений написала газета Financial Times. В частности, предлагается ввести эмбарго на оружие и товары двойного назначения, однако это предложение исключает уже существующие контракты. То есть, Франция выполнит контракт, подписанный в 2011 году с продажи России двух вертолетных кораблей Мистраль на сумму 1.2 млрд. евро.

Также документ ЕС предлагает запретить экспорт чувствительных технологий в сфере глубоководного бурения, освоения Арктики и добычи сланцевого нефти.

Читайте такжеЕС и США согласились усилить давление на МосквуНо основной фокус санкций сосредоточен на финансовом секторе с предложением запретить всем в ЕС инвестировать долги, покупать акции или использовать аналогичный финансовый инструмент по отношению к государственным российских банков (банки с более чем 50% государственной собственности), которые являются крупнейшими финансовыми институтами в стране. Также предлагается запретить предоставлять инвестиционные услуги и услуги в сфере торгов на регулируемом рынке или в многосторонней торговой системе.

Читайте такжеМеркель готова пожертвовать отпуском ради принятия санкций против РоссииЧто касается юридических лиц, то мероприятия могут преследовать российские государственные кредитные учреждения, а также учреждения по финансированию развития. Запрет будет распространяться как на первичный, так и вторичный рынок новых выпущенных российских ценных бумаг. Но это не будет касаться уже существующих акций и облигаций.