МВФ призвал украинские власти к продолжению реформ

Об том говорится в заявлении МВФ, переданном агентству УНИАН.

По информации Фонда, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард провела переговоры с главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и министром иностранных дел Павлом Климкиным 28 июля в Вашингтоне, в ходе которых обсуждались последние политические события в Украине и усилия правительства по проведению экономических реформ в рамках программы «стэнд-бай» с Фондом.

«Управляющий директор призвала украинское правительство к постепенному осуществлению реформ, в том числе пакета мер, необходимых для завершения первого обзора в рамках программы при поддержке МВФ», - говорится в сообщении Фонда.

Как сообщал УНИАН, совет директоров Международного валютного фонда утвердит итоги работы оценочной миссии Фонда, которая работала в Киеве с 24 июня, и примет решение о выделении Украине второго транша кредита на сумму 1,4 млрд долл. в течение нескольких недель.

По словам руководителя миссии Фонда Николая Георгиева, Украина в целом выполняет все требования МВФ, необходимые для продолжения сотрудничества с Фондом, и миссия МВФ достигла взаимопонимания с украинскими властями по вопросам первого пересмотра программы «стенд-бай».

Согласно ожиданиям главы НБУ Валерии Гонтаревой, получение второго транша от МВФ возможно до середины августа.

Напомним, что правительство повторно вносит в парламент законопроекты по реформированию газотранспортной системы Украины, изменениям в госбюджет и налоговое законодательство, и призывает депутатов поддержать эти проекты на внеочередном заседании парламента в четверг, 31 июля. Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, непринятие этих законов приведет к неспособности финансировать украинскую армию и восстановление востока Украины, а также к срыву программы с Международным валютным фондом и Всемирным банком.