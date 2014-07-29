Сигареты без фильтра могут подорожать в два раза

Соответственно, средняя цена на сигареты без фильтра вырастет с действующих 5 до 9 гривен за пачку. Об этом речь идет в законопроекте №4309а, поданном Кабинетом Министров в парламент.

- Данный законопроект имеет два негатива. Во-первых, это дальнейший рост контрабанды сигарет в Украину. По данным компании TNS, за прошлый год доля нелегального рынка сигарет в нашей стране составила почти 10% и продолжает расти. К примеру, дешевые российские сигареты «Донской табак» активно завозят в Украину (в т.ч. через зону АТО) и подпольно продают на рынках по всей стране. Резкое подорожание безфильтровых сигарет в Украине даст дополнительную прибыль российским контрабандистам. – прогнозирует эксперт Института законодательства Верховной Рады, профессор Валерий Воротин.

- Во-вторых, основные потребители безфильтровых сигарет – это социально незащищенные слои населения. В первую очередь, пенсионеры. По расчетам экономистов, среднестатистический пенсионер на табачные изделия сейчас тратит до 14% своей пенсии. После подорожания эта доля вырастет до 26%. Наряду с резким повышением тарифов на коммунальные услуги и увеличением цен на продукты питания, это может снизить уровень благосостояния именно самых бедных слоев населения – предостерегает В.Воротин.

Эксперты также указывают на непоследовательность действий правительства в акцизной политике. В частности, данный законопроект появился после того, как 24 июля министр финансов Александр Шлапак на заседании Верховной Рады заявил, что недавнее повышение акцизов привело к сокращению доходов госбюджета.

- Предыдущее повышение акциза на пиво, алкоголь и табак закончилось тем, что в целом, в абсолютных цифрах, налоги в государственный бюджет сократились – заявил министр финансов Александр Шлапак.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко объясняет это снижением производства.

- В связи с ростом акцизов с начала года производство табачных изделий уменьшилось где-то на 15%, алкогольных напитков – почти на 20%. То есть, повышая акцизы, мы не столько наполняем бюджет, сколько действительно сдерживаем производство – считает А.Охрименко.

В Украине ежегодно производится около 10 млрд. сигарет без фильтра, что составляет более 16% рынка табачных изделий Украины.

Напомним, с 1 июля 2014 года акцизы на алкоголь и табачные изделия выросли в среднем на 25%.