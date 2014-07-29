Вернуть репутацию своих банков России будет сложнее, чем уйти из украинского Крыма – Лисицкий

«Если Служба безопасности Украины докажет, что российский банк-резидент финансировал террористическую деятельность, что по его счетам были переброшены суммы для убийства наших солдат и мирного населения, уничтожения объектов инфраструктуры, тогда руководство учреждения будет привлечено к уголовной ответственности. Будут санкции и от Нацбанка. Но куда больший, если не катастрофический, урон будет нанесен финансовой системе России», - заявил Виктор Лисицкий.

Как известно, СБУ подозревает ряд российских банков - в частности, государственный «Сбербанк России» - в финансировании деятельности террористических групп в восточных областях страны. По словам главы СБУ Валентина Наливайченко, по требованию спецслужбы банки закрывают счета, через которые проходили деньги для террористов.

Виктор Лисицкий отмечает, что российская банковская система встроена в европейскую и мировую, от чего во многом зависит экономическое состояние России.

«В европейских странах, в США очень чувствительны к таким темам, как финансирование терроризма. И если Центробанк или Федеральная резервная система начнут принимать меры - к примеру, введут специальный режим проверки международных транзакций - то российской экономике придется очень и очень плохо. Да и никакой инвестор не решится вкладывать в Россию, если ее банковская система окажется таким нечистоплотным хулиганом. В результате, крушение финансовой репутации станет проблемой куда более серьезной, чем уход из украинского Крыма», - добавил экономист.

По словам Лисицкого, решение прекратить деятельность в Украине российские банки могут принять под политическим давлением Кремля.

«Экономической целесообразности в таких шагах нет. Уйти и присвоить себе депозиты украинских граждан? Это же грабеж! Если российский банк-резидент выдал кредит предприятию на 5 лет, то он не благотворительностью занимался, а хотел заработать на процентах. И если предприятие исправно платит по условиям договора, то на требование вернуть деньги банкир услышит: никто не обязан отдавать кредит раньше положенного срока. Таковы мировые нормы отношений между банком и клиентом. Не согласен – пожалуйте в международный суд. С ЮКОСом доигрались? (Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить бывшим акционерам нефтекомпании ЮКОС $50 млрд. – ред.) Идите дальше, пока всю Россию не проспорите», - резюмировал Виктор Лисицкий.

Напомним, как сообщила 28 июля газета «Коммерсантъ», конфликт между Киевом и Москвой уже отразился на украинском бизнесе крупнейших дочерних структур российских банков - ВТБ в Украине стал убыточным, «Сбербанк» и «Альфа-банк» столкнулись с многократным падением прибыли и оттоком клиентских средств. Так, чистая прибыль «Сбербанка» сократилась в десять раз: 11,9 млн против 124,4 млн гривен.