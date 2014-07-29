Доллар на межбанке установился на уровне 12,20 грн

Во вторник, 29 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,0500/12,2500, к 12:00 сузился спрэд до 12,1900/12,2200. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 12,1000/12,2000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1810/16,4515, к 12:00 цены составили 16,3790/16,4230. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 16,2505/16,3890.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3385/0,3441, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3416/0,3428. К закрытию торгов цены снизились до 0,3384/0,3402.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 12,1000/12,2000. Рынок евро-гривня закрылся котировками 16,2580/16,3965. Рублевый рынок закрылся на уровне 0,3418/0,3450.

Нацбанк в понедельник на рынок не выходил.