Доллар на межбанке установился на уровне 12,20 грн
Сегодня на украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту установились на уровне12,20 грн.
Во вторник, 29 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,0500/12,2500, к 12:00 сузился спрэд до 12,1900/12,2200. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 12,1000/12,2000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Рынок евро-гривня открылся котировками 16,1810/16,4515, к 12:00 цены составили 16,3790/16,4230. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 16,2505/16,3890.
Рублевый рынок открылся котировками 0,3385/0,3441, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3416/0,3428. К закрытию торгов цены снизились до 0,3384/0,3402.
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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 12,1000/12,2000. Рынок евро-гривня закрылся котировками 16,2580/16,3965. Рублевый рынок закрылся на уровне 0,3418/0,3450.
Нацбанк в понедельник на рынок не выходил.