России прогнозируют техническую рецессию по итогам второго квартала

Российская экономика может не избежать рецессии уже по итогам второго квартала 2014 года, а исследования указывают на риски дальнейшего замедления промпроизводства во втором полугодии, отмечают эксперты Высшей школы экономики, передает Рейтер.

"Макростатистика Росстата за июнь говорит о том, что по итогам второго квартала в России может быть зафиксирована рецессия. Сокращение потребления населения, усиливающийся спад в строительстве и оптовой торговле оказались значимее, чем временный рост в промышленности", - говорится в обзоре Центра развития Высшей школы экономики.

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На прошлой неделе Минэкономразвития сообщило, что экономика России в июне 2014 года сократилась к маю на 0,2%, однако благодаря хорошим весенним месяцам годовой прирост ВВП во втором квартале составил 1,1% против 0,9% в первом квартале, а с исключением сезонности - 0,1% по сравнению со снижением в первом квартале на 0,5%. Росстат обещает опубликовать предварительную оценку динамики ВВП РФ за второй квартал 11-12 августа.

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"Индекс базовых видов экономической деятельности, который, так же как и показатель ВВП, указывал на примерно 1,5-процентное сжатие экономики в первом квартале (относительно предшествующего квартала, сезонность устранена), во втором квартале также показывает снижение – на 0,3% к первому кварталу, или рост всего на 0,1% ко второму кварталу 2013 года... На этом фоне прогнозируемые МЭРом 1,1% роста ВВП год к году во втором квартале нам сейчас непонятны – сложно понять, за счёт чего такой рост возможен", - пишут эксперты Центра развития.

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Минэкономики указывало на то, что слабая июньская динамика вызвана спадом в обрабатывающих отраслях, снижением темпов роста розничной торговли и замедлением экспорта нефти и экспортных поставок газа, прежде всего, в сторону Украины.

ВШЭ уверена, что "падать еще есть куда" с учетом неустойчивой динамики экспорта нефти и газа на фоне напряженной внешнеполитической обстановки, ухудшения ситуации на российском автомобильном рынке и эффекта базы прошлого года.

"Если предположить, что во втором полугодии объём промышленного производства будет оставаться на уровне июня (после сезонной корректировки), то на этом временном промежутке средний темп роста год к году должен составить примерно 0,5% против 1,5% в первом полугодии (1% в среднем за год). При этом мы не уверены, что промышленность сможет поддерживать даже июньский уровень выпуска – вернее, есть серьёзные риски того, что выпуск будет ниже", - говорится в обзоре.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов предполагал на прошлой неделе, что экономический рост до конца года останется на отметке около 1%.

Официальный прогноз Минэкономразвития на этот год - рост на 0,5% по сравнению с 1,3% в 2013 году.