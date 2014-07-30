Аргентина продолжает переговоры с кредиторами, чтобы избежать нового дефолта

Сегодня истекает установленный федеральным судьей США Томасом Гриесой срок, к которому Буэнос-Айрес должен договориться с владельцами дефолтных облигаций, которые хотят получить по решению суда 1,33 млрд долларов, сообщает Прайм.

Аргентинскую делегацию возглавил министр экономики Аксель Кисильоф, прибывший в Нью-Йорк. Как сообщила местная печать, он предложил кредиторам, не принявшим условия реструктуризации и добивающимся 100-процентного погашения задолженности, основать фонд в размере 250 млн долларов. Это фонд, согласно инициативе частных аргентинских банков, призван служить гарантией выполнения обязательств перед кредиторами. Им в ответ предложено направить судье Томасу Гриесу ходатайство о приостановлении распоряжения незамедлительно рассчитаться с ними.

Таким образом Буэнос-Айрес рассчитывает выиграть время до 1 января 2015 года, когда истекает срок действия одного из положений договора с кредиторами. Оно не позволяет предоставлять более выгодные условия остальным владельцам дефолтных облигаций, которые не пошли на соглашение с правительством. Аргентина предполагает, что нарушение этого положения может привести к новым судебных искам, размер которых может превысить 120 млрд долларов.

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В 2005 и 2010 годах Аргентина реструктурировала 93% госдолга на сумму 100 млрд долларов. Владельцам дефолтных облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70% к первоначальной стоимости. Однако владельцы остальных 7% долговых бумаг, представляющие в основном спекулятивные инвестиционные фонды, на списание не согласились и требуют 100-процентного погашения задолженности.

Нью-йоркский судья Гриеса встал на защиту интересов этих кредиторов и обязал Аргентину выплатить им 1,33 млрд долларов. Это привело к угрозе технического дефолта по отношению к остальным кредиторам, поскольку американский судья постановил, что Буэнос-Айрес не должен осуществлять платежи, пока не рассчитается с теми, кто не согласился с условиями реструктуризации. Он также установил срок до 30 июля, в течение которого Аргентина в ходе переговоров должна достичь соглашение со своими кредиторами, в противном случае страна вновь столкнется с дефолтом.