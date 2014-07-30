СМИ: Ущерб России от санкций может достигнуть $1 трлн

Согласно оценкам европейских изданий Россия из-за санкций ЕС и США может потерять до 1 трлн долларов.

Европейские эксперты издания EUobserver оценивают предполагаемые потери России от европейских санкций в 23 млрд евро (около 1 трлн руб., или 1,5% ВВП) в 2014 году и 75 млрд евро (около 3,5 трлн руб., или 4,4% ВВП, согласно бюджетным проектировкам) в 2015 году, сообщает РБК.

В то же время журнал The Economist подсчитал, что совокупные потери России составят 1 трлн долларов.

В ЕС оценивают возможные потери от санкций для Европы в 40 млрд евро (0,3% ВВП ЕС) в этом году, а в 2015 году – в 50 млрд евро (0,4% ВВП ЕС). Убытки для производителей ожидаются в связи с тем, что Россия может принять ответные меры на санкции, пишет EUobserver.

"В любом случае, санкции, которые налагаются на европейском уровне, имеют более ощутимый негативный эффект, чем американские – взаимосвязь с европейской банковской системой у российской значительно выше. Даже если ограничения распространяются только на госбанки, под негативным влиянием может оказаться вся российская банковская система, в том числе и опосредованно – через нестабильность на валютном и фондовом рынках", – считает ведущий кредитный аналитик S&P Ирина Велиева.

Отметим также, что по данным Минэнерго и Минпромторга, 25% оборудования, используемого в нефтегазовой отрасли, приобретается российскими компаниями за рубежом. В связи с запретом на поставку оборудования и технологий для нефтяной промышленности, добычи нефти могут снизится до 5–10%, или на 26–52 млн т в год.

Как сообщал УНИАН,Евросоюз принял решение о введении санкций третьего уровня против России. Санкции будут касаться энергетического, финансового секторов и продукции военного и двойного назначения. ЕС, в частности, вводит запрет на продажу российскими банками облигаций и акций нового выпуска, также вводится запрет на их финансирование.

Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт современных технологий, которые необходимы для бурения в море, разведки в Арктике и «сланцевых» проектов. Также ЕС вводит эмбарго на поставки оружия и товаров двойного назначения.

Читайте такжеНовые санкции США и ЕС сделают Россию еще слабее - Обама

США также ввели новые экономические санкции против России. Они касаются трех российских банков – «Банка Москвы», Российского сельскохозяйственного банка и «ВТБ-банка», а также «Объединенной судостроительной корпорации».

Читайте такжеКанада объявила о новых санкциях против России