Межбанк открылся долларом по 12,20 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 12,1000/12,2000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне установились на уровне – 16,2175/16,3540 грн/евро.

Цены на российскую валюту составили – 0,3390/0,3418 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3403/05 (вторник - 1,3433/35).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,0500/12,2500, к 12:00 сузился спрэд до 12,1900/12,2200. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 12,1000/12,2000.