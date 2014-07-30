Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 4,7%

Падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,7%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные данные.

Напомним, что спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%.

По информации Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению с предыдущим, первым кварталом, с учетом сезонного фактора, также ускорилось - до 2,3%.

По оценкам правительства, спад ВВП Украины в первом полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 3%.

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Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом 2013 года составило 1,1%, по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2013 года, - 2%.

Действующий госбюджет на 2014 год предполагает снижение ВВП на 3% при инфляции 12-14%. В основе изменений к госбюджету будет использован более пессимистичный прогноз, в частности, падение ВВП на 6-6,5% при инфляции около 19%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 6,5%, Всемирный банк - на 5%, Европейский банк реконструкции и развития - на 7%.