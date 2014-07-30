Россия хочет превратить оккупированный Крым в «цивилизованный офшор»

Министерство РФ по делам оккупированного Крыма (Минкрым) разрабатывает план по превращению полуострова в «цивилизованный офшор», чтобы стимулировать развитие экономики региона. Условия для бизнеса в Крыму будут такими же, как на Кипре, обещает министр по делам Крыма Олег Савельев, сообщают «Ведомости».

Сообщается, что для создания офшора необходимы два элемента — налоговые льготы и возможность применять иностранное право. Параметры льгот уже разработаны, а каким образом в отдельно взятом регионе применять нероссийское право, оставалось неясным, признавали чиновники Минэкономразвития. Минкрым нашел решение проблемы.

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В издании отмечают, что были предложения реализовать в Крыму концепцию Гонконга — создать в регионе отдельное право по образу и подобию, например, британского, но это нецелесообразно, считает Савельев. Он предлагает более простой вариант. Сейчас Гражданский кодекс (ГК) позволяет российским компаниям пользоваться иностранным правом, если контрагент по сделке или его мажоритарный акционер — иностранная компания либо продается зарубежный актив.

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Минкрым будет предлагать внести поправки в ГК, распространяющие эту норму не только на иностранных резидентов, но и на компании, зарегистрированные в Крыму, объясняет Савельев. В результате законодательство для резидентов Крыма будет максимально комфортным, обещает он.

«Такие поправки противоречили бы и самому ГК, и Конституции, которая предусматривает единое правовое пространство для всей страны», — указывает председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.

Если позволять в полностью российских сделках применять международное частное право, это может развалить правовую систему страны, опасается депутат. Он советует авторам идеи сфокусироваться на определенном виде сделок и придумать специальные механизмы для этих случаев.