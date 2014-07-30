Moody's: выплата штрафа ЮКОСу на $50 млрд негативно повлияет на кредитоспособность России

Постановление суда, обязавшего Россию выплатить акционерам разрушенной нефтяной компании ЮКОС более $50 миллиардов, угрожает кредитному рейтингу России, передает Reuters со ссылкой на сообщение рейтингового агентства Moody's.

"Мы расцениваем это событие как неблагоприятное с точки зрения кредитоспособности России, поскольку оно представляет собой значительное непредвиденное обязательство для суверенного заемщика", - говорится в сообщении Moody's.

Международный арбитражный суд в Нидерландах в понедельник обязал Россию выплатить $51,57 миллиарда компенсации ущерба акционерам ЮКОСа и заявил, что подчиненные Владимиру Путину официальные лица манипулировали системой правосудия для банкротства некогда крупнейшей нефтяной компании.

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Moody's оценивает долговые обязательства России на три ступени выше "мусорных" - в инвестиционной части шкалы, на уровне "Baa1", однако в июне понизило прогноз до "негативного".