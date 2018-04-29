Где взять денег на украинскую армию

Все еще премьер-министр Украины Арсений Яценюк, после громкого заявления о своей отставке в прошлый четверг, уже в понедельник неожиданно вышел на публику с заявлением, что дает второй шанс парламентариям проголосовать за предложенные правительством изменения к государственному бюджету в пакете с изменениями в Налоговый кодекс.

«Внеочередная сессия парламента – первое. Все депутаты в зал Верховной Рады – второе. Голосование за все законопроекты, которые внесло правительство, и которые отвечают предложениям, внесенным депутатами парламента, – третье. Принятие Государственного бюджета, принятие изменений в Налоговый кодекс, одобрение решения по украинской газотранспортной системе – это ключевые вещи, которые должны быть на повестке дня страны», - сказал Яценюк.

Премьер напомнил, что непринятие этих законов приведет к неспособности финансировать украинскую армию уже с 1 августа и восстанавливать восток Украины, а также к срыву программы с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Вторит премьеру и МВФ. Спустя неделю после отъезда оценочной миссии директор-распорядитель фонда Кристин Лагард вызвала «на ковер» главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву и министра иностранных дел Павла Климкина, чтобы в очередной раз напомнить о взятых обязательствах по проведению реальных реформ.

Политические игры Верховной Рады могут оставить украинскую армию без продовольствия в разгар проведения Антитеррористической операции, страну – без денег основного кредитора, а жителей разрушенного Донбасса – без крыши над головой в преддверии зимы. Чем же так плох проект Яценюка?

В карман к населению

За несколько дней после картинной отставки премьера проект изменений в налоговое законодательство претерпел несколько изменений.

Правительство как и в первоначальном варианте продолжает настаивать на многократном повышении налога на нефтегазодобычу, аргументируя это сверприбылями отрасли. Представители самой отрасли считают, что повышение ренты «убьёт» индустрию в зачаточном состоянии. Видимо, учитывая эти аргументы, правительство в обновленном проекте пошло на некоторые уступки, предложив освободить от рентных платежей разработку новых скважин на период до года.

Аграриям повезло больше. Правительство в очередной раз передумало отменять льготное налогообложение аграрного комплекса и оставило без изменений спецрежим НДС, фиксированный сельхозналог и освобождение от НДС операций по экспорту зерна до конца 2015 года. И аграрное лобби победило, а режим льготного налогообложения 1998 года выпуска продолжает действовать.

Потерпев фиаско с крупным бизнесом, правительство снова обратило свой взор на население и предложило ввести военный сбор в размере 1,5% в качестве дополнения к подоходному налогу. Премьер пообещал, что налог будет временным, и все вырученные средства будут напрямую идти на финансирование Вооруженных сил. А Министерство финансов уже подсчитало, что введение такого сбора обеспечит поступления в госбюджет на 2,9 млрд грн. Напомним, что в текущем году это уже второй новый налог на доходы граждан, после введения налога на проценты по депозитам. И, вероятнее всего, не последний.

Как прокомментировал УНИАН народный депутат от партии «Батькивщина», глава подкомитета по вопросам бюджетной политики парламентского бюджетного комитета Александр Черноволенко, было предложение ввести другие налоги и сборы, но пока правительство решило ограничиться подоходным налогом. «Мы предлагали ввести еще налог с оборота в 1,5%, увеличить НДС на 1,5%, но это гораздо сложнее. Единственная возможность быстро собрать средства – это увеличение подоходного налога. В дальнейшем, если понадобится, мы могли бы увеличивать поступлении путем увеличения налогов, акцизов, дальнейшего сокращения бюджетных расходов», - рассказал он.

Депутат напомнил, что помимо нужд армии, необходимо найти средства на восстановление Донбасса. «Мы надеемся, что до зимы закончим эту войну, и на освобожденных территориях нужно будет срочно проводить восстановительные работы, потому что люди не смогут перезимовать в разбитых домах с разрушенными теплосетями. Тогда эти 7 миллионов побегут в Киев, Днепропетровск, Харьков, а инфраструктура этих городов на такую нагрузку не рассчитана. Придется в каждую киевскую семью подселить одну донецкую семью, одну луганскую и одного крымского татарина. Все ли к этому готовы? Я думаю, что нет, поэтому проще принять изменения к бюджету и заплатить налог 1,5%», - резюмировал Черноволенко.

Иными словами, правительство снова идет по пути наименьшего сопротивления, как в случае с налогом на доходы по депозитам, и ищет деньги в кармане у населения. Альтернатива этому пути есть, и деньги на армию нужно искать совсем в других карманах.

Каста неприкасаемых

Как сообщили УНИАН в парламентском бюджетном комитете, принятие госбюджета возможно на этой неделе, если правительству удастся договориться со всеми фракциями, но пока ведутся интенсивные переговоры.

Советник президента Украины, депутат Николай Томенко уже предупредил, что Верховная Рада не будет голосовать «вслепую». «Мы все - за украинскую армию и против агрессии России, но не за счет исключительно простых граждан, - отметил депутат. Если идея так называемого военного налога будет преобразована в военный налог прежде всего для богатых, а не простых граждан, и вся структура изменений в бюджет будет проникнута идеей налогообложения, скажем, бизнеса Ахметова, Фирташа, а также так называемых «льготных» отраслей производства, контролируемых олигархами, - то тогда точно такие изменения в бюджет будут поддержаны парламентом».

Свое видение перевода налоговых стрелок на олигархов предложили депутаты от партии «УДАР» Егор Фирсов и Роман Чернега, предлагая ввести ежемесячный специальный налог по ставке 0,25% от объема валового дохода для крупных предприятий с численностью работников более 250 человек и годовым объемом валового дохода свыше 100 млн грн. «Мы нашли способ финансирования армии. Для этого не нужно отбирать заработные платы у бюджетников и делиться с кем-то нашей ГТС. Законопроект 4355а может стать своего рода компромиссом между крупным бизнесом и государством для финансирования армии… Другими словами, не к бюджетникам нужно лезть в карман, а к Ахметову, Фирташу, Левочкину и прочим олигархам», - написал Фирсов в своем блоге.

Более того, найти деньги на армию можно даже без введения каких-либо новых налогов и сборов, считает управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман. «Вообще-то люди ожидали, что после бегства «семьи» и исчезновения многомиллиардных «схем» бюджет будет наполняться лучше. Да и инфляция помогла бюджету. Я уверен, что нужно не только резать неэффективные расходы, но и наполнять бюджет, ломая старые схемы», - пояснил эксперт в комментарии УНИАН. В то же время, он отметил, что не располагает актуальной статистикой выполнения госбюджета. «Я не знаю, насколько сложная ситуация с выполнением. Поэтому я бы сначала хотел увидеть отчет Минфина, желательно аудированный», - добавил он.

Некоторые цифры бюджетной статистики подтверждают, что старые схемы ломаются очень туго. С марта текущего года госбюджет в результате ликвидации «налоговых ям», по информации Минфина, получил 13,5 млрд грн. Это в разы меньше ранее обнародованных оценок Государственной фискальной службы, согласно которым теневой оборот «налоговых ям» в 2013 году превышал 300 млрд грн, а объем недополученных бюджетом средств – порядка 50-70 мрлд грн. Ликвидировать все коррупционные схемы в налоговой и на таможне премьер поручал еще до середины апреля. Но видимо, этот процесс не завершен до сих пор.

Как пояснил УНИАН директор Центра социально-политических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук, в краткосрочной перспективе единственной альтернативой сокращению бюджетных расходов и введению новых налогов остается продолжать одалживать деньги и наращивать долги. «Только брать в долг. Есть реформы, которые позволят сэкономить, но они займут годы», - пояснил он. Но поскольку времени на раскачку нет, а кредиторы не спешат одалживать Украине в условиях военных действий, деньги на украинскую армию собираются «всем миром».

С миру по нитке

Согласно оценкам Минфина, общие расходы на оборону и безопасность государства в этом году составят 63,4 млрд грн или на 40% больше, чем в прошлом году. Кроме того, Минфин отчитался, что по состоянию на 11 июля дополнительно перечислил на финансирование армии из резервного фонда госбюджета 7,6 млрд грн, и решает все вопросы, связанные с обороной государства и проведением АТО, в приоритетном порядке.

Помимо бюджетных денег, правительство активно привлекает целевое финансирование, размещая казначейские обязательства. От продажи облигаций физическим лицам Минфин уже получил 30,3 млн грн, а со следующей недели пообещал начать продажу таких облигаций юридическим лицам.

Посильную помощь украинской армии оказывают предприятия, объединения граждан и благотворительные организации, собирая средства и покупая необходимое оснащение и продукты питания для военнослужащих сил АТО на востоке Украины. По состоянию на 21 июля украинская армия получила 192,2 млн грн благотворительных средств, в том числе 55,4 млн грн в виде материальных ресурсов.

Меж тем, снабжение у военных, судя по сводкам с передовой, оставляет желать лучшего. К примеру, руководитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук, назвал ситуацию, в которой оказались подразделения 72-й механизированной бригады и 79-й аэромобильной бригады, предельно сложной, поскольку военнослужащие держат оборону в одной из горячих точек Донбасса без достаточного продовольствия, воды, медикаментов и боеприпасов.

Депутат Фирсов в пояснительной записке к законопроекту назвал финансовое обеспечение военной отрасли неудовлетворительным. «Свыше 80% вооружения и военной техники ВСУ находится в эксплуатации более 20 лет. Общий объем вооружений, нуждающихся в замене, составляет более 50%. Морально устарели либо исчерпали свой эксплуатационный ресурс 80% вооружений ракетной артиллерии, около 60% военно-воздушных сил, 70% средств радиоэлектронной борьбы и 50% противотанковых вооружений», - отметил он.

Куда деваются миллиарды, выделенные из госбюджета, и сотни миллионов благотворительных пожертвований, при таком плачевном обеспечении военных, остается загадкой.

Куда уходят деньги армии

Судя по всему, все деньги «зависают» где то в пути между бюджетом и непосредственными получателями. К примеру, из 7,6 мдрд грн, выделенных Минфином из резервного фонда еще в марте, до сих пор освоено только 2,3 млрд грн. «Осталось 5 млрд. Эти средства никуда не денутся, они уже перераспределены и будут использованы на проведение АТО», - уверяют в Минфине. А тем временем на передовой продолжают гибнуть люди.

Депутат Черноволенко поясняет, что осваивать все получаемые средства не так просто. «Это требует определенной процедуры. Оплата производится по факту поставки, перед этим проводится конкурс, заказы. Военные поставки должны быть качественными и по приемлемой цене, чтобы никто на войне не наживался… Те 5 млрд, что остаются, это средства уже перераспределенные. На эти деньги заказано военное оборудование», - говорит депутат. Иными словами, никакие изменения к госбюджету и повышение объемов финансирования армии не решают проблему, и военные продолжают отстаивать честь государства босиком.

Решение проблемы с освоением военных денег предложил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. «Нужно объединить усилия военных ведомств. Создать орган координации оборонной промышленности и согласовать с военными приоритеты, оценить возможности собственного оборонного комплекса. Работа ведется, но ведется эпизодически и периодически, потому что такого единого руководителя нет», - сказал он. По мнению эксперта, такой координатор должен назначаться президентом и иметь статус вице- премьер министра.

Пока такого координатора нет, единственным утешением остается обещание правительства платить военным не смотря ни на что, даже если корректировки к госбюджету не будут приняты. «Я сделаю все, и меня меньше всего волнует, что мне будет рассказывать прокуратура и все остальные, для того, чтобы профинансировать армию, солдат, заправить танки, чтобы наши солдаты имели возможность защищать страну, даже без закона, варианта другого нет, и поставлю свою подпись под таким постановлением», - пообещал премьер-министр.

Но все это громкие речи, и проблема остается. Мы нагромождаем и без того сложное украинское законодательство новыми налогами и сборами, не ломая старые схемы. Возможно, война все спишет, но как бы это не вошло в привычку, когда в стране наступит мир.

Ольга Гордиенко (УНИАН)