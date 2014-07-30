Нацбанк запретил "Банку Первый" привлекать средства физлиц

15:01, 30 июля 2014
Финансы
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14 июля "Банк Первый" ввел ограничения на снятие наличных по своим платежным картам на уровне 100 гривен в сутки

Нацбанк запретил "Банку Первый" привлекать средства физлиц / Фото УНИАН

Национальный банк Украины запретил входящему в группу небольших "Банку Первый" (Киев) привлекать вклады физических лиц.

«Согласно распоряжению Национального банка, у нас приостановлены до 27 декабря некоторые активные операции, в том числе и привлечение вкладов», - сообщили УНИАН в контакт-центре финучреждения. 

Как сообщал УНИАН, 14 июля "Банк Первый" ввел ограничения на снятие наличных по своим платежным картам на уровне 100 гривен в сутки.

Кроме того, "Банк Первый" ограничил расчеты платежными картами в торгово-сервисных сетях суммой 1 тыс. грн в сутки, а также ввел лимит на расчеты картами банка в Интернете на уровне 400 гривен в сутки.

По словам представителя финучреждения, ограничения связаны с временными трудностями банка и правление делает все возможное для их преодоления.

Справка УНИАН. «Банк Первый» работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших финучреждений по размерам активов по классификации НБУ. По данным регулятора, основным акционером финучреждения является «Банк Грузии», владеющий 18,3950% акций банка.

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