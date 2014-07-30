Доллар на межбанке вырос до 12,29 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,1000/12,2000 грн/долл., к 12:00 цены поднялись – 12,1700/12,2500 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 12,1900/12,2900 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 16,2175/16,3540 грн/евро, к 12:00 цены ушли вверх – 16,3060/16,4170 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 16,3325/16,4705 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3390/0,3418 грн/рубль, к 12:00 цены повысились 0,3409/0,3435 грн/рубль. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3419/0,3440 грнрубль.

В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,6445 (-0.0095).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3395/1,3415.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,0500/12,2500, к 12:00 сузился спрэд до 12,1900/12,2200. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 12,1000/12,2000.