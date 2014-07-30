Кабмин снизил показатели доходов и расходов бюджета на миллиард гривень

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде увеличить объем доходной части государственного бюджета на 2014 год на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн и расходной части - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.

Об этом говорится в доработанном законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 30 июля (№4308а).

Ранее правительство предлагало увеличить доходную часть госбюджета на 5,935 млрд грн, расходную - на 5,869 млрд грн. Таким образом, снижение предложенных ранее корректировок в доработанном законопроекте составляет около 1 млрд грн.

Уровень дефицита госбюджета, как и ранее, предлагается оставить неизменным.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, по доходной части правительство предлагает сократить плановые поступления по налогу на прибыль предприятий на 2,8 млрд грн, по НДС с товаров украинского производства – на 5,7 млрд грн, по НДС с импортных товаров – на 4,5 млрд грн.

Одновременно предлагается увеличить поступления за счет доходов физлиц на 3,3 млрд грн, снижения возмещения по НДС на 1,8 млрд грн, увеличения платы за пользование недрами – на 6,2 млрд грн, введения временного военного сбора в 1,5% - на 2,9 млрд грн, а также за счет включения в доходную часть помощи от ЕС на сумму 4 млрд грн и экологического налога на сумму 2 млрд грн.

В расходной части правительство предлагает сократить на 70% расходы на содержание контролирующих органов на август-декабрь, в результате чего госбюджет сэкономит 582,2 млн грн. Помимо этого, предлагается сократить на 400,1 млн грн расходы на обеспечение деятельности других центральных органов исполнительной власти и государственных органов, включая суды и прокуратуру, а также расходы на оплату труда народных депутатов Украины на 30,8 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины повторно вносит в парламент законопроекты по реформированию газотранспортной системы Украины, изменениям в госбюджет и налоговое законодательство, и призывает депутатов поддержать эти проекты на внеочередном заседании парламента в четверг, 31 июля.

24 июля Верховная Рада провалила голосование за законопроект о реформировании ГТС Украины, а также о включении в повестку дня изменений в Налоговый кодекс. В результате председатель Верховной Рады Александр Турчинов не стал вносить в повестку дня законопроект об изменениях в госбюджет, назвав это бессмысленным без принятия изменений в налоговое законодательство.

В тот же день, 24 июля, премьер-министр Украины Арсений Яценюк подал в отставку «в связи с распадом коалиции и блокировкой правительственных инициатив». Кабинет министров обнародовал распоряжение о назначении вр. и. о премьер-министра Украины вице-премьер-министра Владимира Гройсмана.