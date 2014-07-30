Правительство хочет поднять потолок госдолга на 21,5%

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и повысить предельный уровень госдолга до 806,962 млрд грн, что на 21,53% или на 142,953 млрд грн больше действующего показателя.

Об этом говорится в доработанном законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 30 июля (№4308а).

«Определить на 31 декабря 2014 года предельный объем государственного долга в сумме 806 962 160,6 тыс. гривень», - говорится в законопроекте.

Напомним, что в первоначальном варианте корректировок госбюджета правительство предлагало повысить предельный объем госдолга до 814,280 млрд грн, что на 22,63% или 150,271 млрд грн больше действующего показателя.

Согласно пояснительной записке к проекту, увеличение потолка госдолга обусловлено существенной девальвацией национальной валюты и увеличением объема госзаимствований посредством выпуска ОВГЗ для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины» на 63,272 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2014 года снизилась на 676 млн долл., или на 1,03% - до 65,217 млрд долл., в то время как в гривневом – выросла на 3,01%, или на 21,74 млрд грн, до 743,577 млрд грн.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл. в конце апреля. Украина получила первый транш в объеме более 3 млрд долл. в начале мая.

Возобновление сотрудничества с МВФ «разморозило» ряд программ для Украины с международными финансовыми организациями, и, по оценкам экспертов, общий объем кредитов от международных кредиторов и доноров в 2014 году составит около 13 млрд долл.

Действующий госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн или 43,6% ВВП.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services прогнозирует рост дефицита государственного бюджета Украины в 2014 году до 11% ВВП, в то время как государственный долг Украины достигнет 60,1% ВВП.