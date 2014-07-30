Кабмин прогнозирует значительное падение объемов экспорта и импорта по итогам года

Кабинет министров Украины прогнозирует падение объемов экспорта из Украины в 2014 году на 11,6%, импорта в Украину - на 21,1%, в связи с ситуацией на востоке страны и ухудшением взаимоотношений с Российской Федерацией.

Об этом говорится в пояснительной записке к доработанному правительственному законопроекту о внесении изменений в госбюджет Украины на 2014 год, зарегистрированном в парламенте 30 июля (№4308а).

«Учитывая текущее состояние национальной экономики, в т.ч. ситуацию на востоке Украины и взаимоотношения с Российской Федерацией, в 2014 году прогнозируется снижение ВВП на 6%; рост цен на потребительском рынке на 19,5% (декабрь к декабрю); сокращение реальной среднемесячной заработной платы работников - на 6,3%; рост уровня безработицы до 10,2%; падение объемов экспорта товаров и услуг - на 11,6%, импорта - на 21,1%», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого квартала 2014 года составил 1,307 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года баланс внешней торговли был сведен с дефицитом в 1,197 млрд долл. В том числе - импорт товаров и услуг в Украину на 19,82%, экспорт товаров и услуг из Украины - на 7,36%.

Последний раз положительное сальдо внешней торговли в Украине в размере 1,3 млрд долл. было зафиксировано по итогам 2005 года, после чего торговый баланс оставался дефицитным.

Эксперты называют улучшение состояния внешнеторгового баланса Украины в первом квартале временным явлением под влиянием девальвации национальной валюты и снижения объемов закупки российского газа.