За первое полугодие бюджет недополучил 4 миллиарда

Об этом говорится в докладной записке министра финансов Александра Шлапака на имя премьер-министра, сообщает Украинская правда.

"Негативные тенденции по наполнению доходной части бюджета наблюдаются, начиная с мая 2014 года", - пишет министр.

В частности, в записке отмечается, что в мае этого года бюджет недополучил 500 млн гривен. В том числе Миндоходов не обеспечил выполнение росписи в объеме 1,5 млрд гривен. По факту поступило 22,6 млрд гривен по сравнению с планом 24,1 млрд гривен.

В июне ситуация ухудшилась - индикативный показатель поступлений в общий фонд бюджета был выполнен лишь на 82,8% или -4,4 млрд гривен. Министерством доходов в июне не обеспечено поступлений на сумму 2,8 млрд гривен.

В общем, как говорится в докладной министра, роспись доходов общего фонда госбюджета за первое полугодие 2014 было выполнено на 96,9%. Бюджет недополучил 4 млрд гривен.

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"Негативные тенденции состояния наполнения доходной части государственного бюджета вызваны различными факторами. Военные действия на территории Донецкой и Луганской областей привели к уменьшению деловой активности предприятий и потерь бюджета по восточным регионам в июне - 430 млн гривен", - сообщает Шлапак.

Потери в Донецкой области составили 304,1 млн гривен, в Луганской – 124,5 млн гривен.

В докладной записке также перечисляются регионы, в которых наблюдался спад по сбору налогов Ровенская область -53%, Полтавская область -52%, Днепропетровская область -34,1%.

Также в записке перечисляются регионы, в которых наблюдался спад по сбору таможенных платежей: Николаевская область -20,6%, Тернопольская область -17,5%, Ровенская область -16,4%.

"Итак, с начала месяца возникла угроза невыполнения показателей июля и соответственно увеличение объема невыполнения с начала года, что может привести к недофинансированию расходов государственного бюджета, в частности социально направленных", - отмечается в докладной.