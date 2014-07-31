Аргентина надеется преодолеть дефолт с помощью частных банков

Аргентина возлагает надежды на соглашение между частными банками и кредиторами, которое позволит преодолеть технический дефолт по отношению к владельцам облигаций, принявшим условия реструктуризации госдолга.

В среду переговоры между аргентинским правительством и иностранными инвестиционными фондами, выигравшими иск в суде Нью-Йорка в размере $1,33 млрд, не увенчались успехом. Формально это означает, что Аргентина оказалась в состоянии дефолта, передает ИТАР-ТАСС.

Между тем по информации деловой газеты Ambito Financiero, соглашение между частными аргентинскими банками и хедж-фондами, которые в 2008 году скупили облигации госдолга за $50 млн, практически достигнуто. Стороны должны продолжить переговоры, от исхода которых зависит сможет ли Аргентина быстро найти выход из сложившейся ситуации.

По данным газеты, частные аргентинские банки предлагают хедж-фондам выкупить их дефолтные облигации за $1,4 млрд, при этом первый платеж должен составить $250 млн, а остальное будет выплачиваться частями. В ответ кредиторы должны обратиться к нью-йоркскому судье с просьбой приостановить свое решение, обязывающее Буэнос-Айрес незамедлительно выплатить им $1,33 млрд.

Таким образом Буэнос-Айрес рассчитывает выиграть время до 1 января 2015 года, когда истекает одно из положений договора с кредиторами, принявшими реструктуризацию. Оно не допускает предоставления более выгодных условий остальным владельцам дефолтных облигаций, решивших не идти на соглашение с правительством. Аргентинская сторона предполагает, что нарушение этого положения способно привести к новым судебным искам, размер которых может превысить $120 млрд.

В любом случае, как отмечают эксперты, нынешняя ситуация не столь плачевна, как в 2001 году, когда Аргентина отказалась погашать долги по облигациям в размере $100 млрд. Тем не менее, последствия для экономики в долгосрочной перспективе, такие как усиление инфляции, падение инвестиций, деловой активности и ограничение доступа к кредитам не заставят себя ждать.

Все это напрямую ударит по карману простых граждан, которые и так болезненно переживают резкий рост цен. Стоит отметить, что на этот раз речь идет лишь о техническом дефолте, то есть невыплате долгов без формального банкротства. Теперь у Аргентины деньги есть, и она хочет рассчитаться со 100% своих кредиторов, однако на выгодных для себя условиях, не подвергаясь шантажу с их стороны.

Более того, Буэнос-Айрес выполняет свои обязательства. 26 июня правительство Аргентины осуществило платеж в размере $1,2 млрд, из которых $539 млн были перечислены на счет в Bank of New York Mellon. Эти средства предназначались для владельцев облигаций, согласившихся на реструктуризацию, предложенную Буэнос-Айресом. Однако нью-йоркский судья Томас Гриеса приостановил этот платеж, указав, что сначала Аргентина должна рассчитаться с выигравшими иск кредиторами, которым причитается $1,33 млрд.

Кроме того, для правительства Аргентине сложившаяся ситуация не подпадает под определение дефолта, потому что страна выполняет свои обязательства. Министр экономики Аксель Кисильоф, возглавлявший переговоры с кредиторами, также напомнил, что буквально два дня назад Буэнос-Айрес осуществил первый платеж в размере $642 млн в счет погашения задолженности перед Парижским клубом кредиторов, объединяющим 19 наиболее развитых стран мира. Он подчеркнул, что правительство "готово к переговорам и диалогу, на справедливых условиях".

В 2005 и 2010 годах Аргентина реструктурировала 93% госдолга на сумму $100 млрд. Владельцам дефолтных облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70% к первоначальной стоимости. Однако владельцы остальных 7% долговых бумаг, представляющие в основном спекулятивные инвестиционные фонды, на списание не согласились и требуют 100% погашения задолженности.

Нью-йоркский судья Томас Гриеса встал на защиту интересов этих кредиторов и обязал Аргентину выплатить им $1,33 млрд. Это привело к угрозе технического дефолта по отношению к остальным кредиторам, поскольку американский судья постановил, что Буэнос-Айрес не должен осуществлять платежи, пока не рассчитается с теми, кто не согласился с условиями реструктуризации. Он также установил срок до 30 июля, в течение которого Аргентина в ходе переговоров должна была достичь соглашения со своими кредиторами.