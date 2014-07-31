Правительство Аргентины объявило дефолт

Это южноамериканское государство объявляет дефолт уже во второй раз за последние 13 лет, причем нынешний долг в 1,3 млрд долларов возник как раз после предыдущего дефолта в 2001 году, когда хедж-фонды скупили государственные облигации по сниженной цене, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Аргентинские чиновники до последнего момента пытались заключить с фондами договор о рассрочке, однако минувшей ночью последний раунд переговоров также закончился ничем.

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Суд в США, рассматривающий спор между сторонами, установил последний срок досудебного урегулирования между сторонами на 4 часа утра четверга по Гринвичу.

"Далекоидущие последствия дефолта предсказать невозможно, но они совершенно точно не будут позитивными", - считает Дэниэл Поллак, назначенный судом посредник в переговорах.

Тем не менее, эксперты предсказывают, что эффект от нынешнего дефолта не будет столь резким, как в 2001 году, когда правительству Аргентины пришлось заморозить сберегательные счета граждан, на улицах проходили массовые протесты и столкновения с полицией, в результате которых несколько человек погибли.