Россия собирается приостановить соглашение о свободной торговле с Грузией

Минэкономразвития России разработало проект постановления о приостановке соглашения о свободной торговле с Грузией. Документ размещен на едином портале раскрытия правовой информации, сообщает lenta.ru.

В проекте постановления сказано, что он был согласован с российским МИДом, Минэкономразвития, а также с Минюстом.

Приостановка соглашения связана с тем, что грузинский парламент 18 июля ратифицировал соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Большинство из пунктов этого соглашения вступают в силу 1 сентября.

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Соглашение о свободной торговле между Россией и Грузией было подписано 3 февраля 1994 года. Оно подразумевало отмену таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие на импорт и экспорт товаров. Эти правила распространялись на продукцию, произведенную на территории договаривающихся сторон. Соглашение было подписано с целью развития всестороннего торгово-экономического сотрудничества.

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Как сообщал УНИАН, соглашение об ассоциации Грузии с ЕС было подписано 27 июня в Брюсселе. Тогда же соглашения подписали Украина и Молдова.

18 июля парламент Грузии единогласно ратифицировал Соглашение с ЕС.